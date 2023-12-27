Flaş Fenerbahçe sözleri: Psikolojik üstünlüğü kaybetti!
A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Son Sayfa programında Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şahinoğlu, "Fenerbahçe derbilerdeki psikolojik üstünlüğünü de kaybetti" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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