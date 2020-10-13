Flaş Erol Bulut sözleri! "Defansif hoca olarak..."

Fenerbahçe, yaptığı 18 transferle Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmıştı. A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Artı Futbol programında sarı lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. Erol Bulut'un oyun anlayışına değinen Bilgiç, "Erol Bulut defansif hoca olarak görülmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

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