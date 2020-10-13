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Turgay Demir: Emre Belözoğlu transfer için federasyonu arayıp 3 gün süre istedi!

A Spor yorumcusu Turgay Demir, 'Bire Bir Futbol' programında Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Demir, "Emre Belözoğlu federasyonu arıyor 3 gün daha uzatın 3 oyuncu daha transfer edicez diyor" dedi.
13.10.2020
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