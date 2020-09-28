Feyyaz Uçar: Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı iki 11 çıkartacak kadar oyuncu olması

A Spor yorumcusu Feyyaz Uçar, Artı Futbol programında Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. Uçar, "Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı iki 11 çıkartacak kadar oyuncu olması." dedi.

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