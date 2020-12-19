Fenerbahçe'ye sert eleştiri! "Kendilerini Kaf Dağı'nın üstüne çıkartmaya çalışıyorlar"

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Karacabey Belediyespor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 1-0'la geçmişti. Bu karşılaşmayı değerlendiren A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, çarpıcı sözler sarf etti. Uluç, "Fenerbahçe 2. Lig takımı Karacabey'i rakibin kendi kalesine attığı golle 1-0 yenebildi, 10 kişi kaldık diyorlar. İnsanlar kendi eksiklerine görmek yerine rakiplerinin eksiklerine göre kendini Kaf Dağı'nın üstüne çıkartmaya çalışıyorlar." dedi. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

ABONE OL