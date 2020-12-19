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Serhan Türk: Fenerbahçe'nin bir stoper ve forvete ihtiyacı var

A Spor'da yayınlanan Sabah Sporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulunan usta yorumcu Serhan Türk "Fenerbahçe'nin bir stoper ve forvete ihtiyacı var" dedi.
19.12.2020
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