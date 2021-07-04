Fenerbahçe'ye sert eleştiri! "Emre Belözoğlu'nu gönderip Vitor Pereira'yı getirmezdim"

Fenerbahçe, takımın başına Vitor Pereira'yı getirerek teknik direktör belirsizliğine son verdi. Sarı-lacivertlilerdeki bu gelişmeyi A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Spor Gündemi Transfer programına değerlendirdi. Zeybek, "Emre Belözoğlu gibi bir adamı gönderip Vitor Pereira'yı getirmezdim" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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