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Fenerbahçeli Vitor Pereira için flaş sözler! "Bana umut vermiyor"

Fenerbahçe'de uzun süren teknik direktör belirsizliği Vitor Pereira'nın gelişiyle son buldu. A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünü flaş sözlerle değerlendirdi. Bilgiç Portekizli teknik adam için, "Bana umut vermiyor" şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
04.07.2021
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