04 Temmuz 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fenerbahçeli Vitor Pereira için flaş sözler! "Bana umut vermiyor"
Fenerbahçe'de uzun süren teknik direktör belirsizliği Vitor Pereira'nın gelişiyle son buldu. A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünü flaş sözlerle değerlendirdi. Bilgiç Portekizli teknik adam için, "Bana umut vermiyor" şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
04.07.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Kulüp başkanı A Spor'a açıkladı! "Balotelli ile yüzde 85 anlaştık"
- Kulüp başkanı A Spor'a açıkladı! "Balotelli ile yüzde 85 anlaştık"
- Bakan Kasapoğlu İzmir'e yapılan spor yatırımlarıyla ilgili konuştu!
- Selahattin Baki'den Pereira yorumu! "Zirveye oynamış teknik direktör"
- Flaş Gedson gelişmesi! "Önümüzdeki hafta..."
- Selahattin Kınalı, Trabzonspor'un Transfer Gündemini Yorumladı! / A Spor / Spor Ajansı / 03.07.2021
- Gökhan Töre 2 Yıl Daha Beşiktaş'ta Sercan Dikme Detayları Aktardı! / A Spor / Spor Gündemi
- F.Bahçe için çarpıcı tespit! "Şampiyonluk gören yok"
- Haldun Domaç, Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörü Vitor Pereira'yı Değerlendirdi!
Daha Fazla Gör
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası