04 Temmuz 2021, Pazar
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Vitor Pereira: Hikayeyi tamamlamaya geldim
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul'a geldi. Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada, "Burada olduğum bir önceki dönemde şampiyon olamamıştık. Ama buraya, bu hikayeyi bu yüzden tamamlamaya geldim. İnanıyorum ki birlikte çalışırsak bunu başarabiliriz" dedi. (FB spor haberi)
04.07.2021
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