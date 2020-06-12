Erman Toroğlu'ndan olay kırmızı kart yorumu! Ozan Tufan...

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kayserispor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, Ozan Tufan'ın direkt kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili olarak "Ozan'ın hareketi net kırmızı. Ne gereği var atılıyorsun, sen kaptansın. O pozisyonda adama girsen ne olur girmesen ne olur. Fenerbahçe kaptanı o şekilde atılmaz." yorumunu yaptı.

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