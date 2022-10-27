Fenerbahçe'ye Rennes uyarısı!
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden ekiplerimizden Fenerbahçe sahasında Rennes ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Suat Umurhan değerlendirdi. Umurhan, "Fenerbahçe'nin Rennes ile oynayacağı mücadele oldukça zor geçecek. Fransız ekibi son 8 maçta hiç mağlup olmadı. " dedi.
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