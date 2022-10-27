FENERBAHÇE - RENNES CANLI İZLE | Fenerbahçe - Rennes maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
FENERBAHÇE - RENNES CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında temsilcimiz Fenerbahçe, evinde Rennes'i konuk ediyor. İki ekibin mücadelesi 27 Ekim Perşembe günü saat 19:45'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Rennes maçını CANLI izle...
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