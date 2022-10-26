Video Fenerbahce Videoları Fenerbahçe Rennes maçı öncesi Jorge Jesus'a İrfan Can Kahveci'den rotasyon sorusu

Fenerbahçe Rennes maçı öncesi Jorge Jesus'a İrfan Can Kahveci'den rotasyon sorusu

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Rennes ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında Jorge Jesus ve İrfan Can Kahveci konuştu. Toplantıda ayrıca İrfan Can, Jesus'a soru sordu. İşte o anlar...

26 Ekim 2022 | 12:46
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:12
Jesus'a İrfan Can soru sordu! 26 Ekim 2022 | 12:00
00:58
İsmail Baki'den Aziz Yıldırım taklidi! 23 Ekim 2022 | 12:00
02:02
Toroğlu yorumladı! Pozisyon penaltı mıydı? 22 Ekim 2022 | 12:00
00:55
Toroğlu: Türkiye'de oynanan futbolun bir tık üzerinde! 22 Ekim 2022 | 12:00
02:23
İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçı öncesi son durum 22 Ekim 2022 | 12:00
01:14
Jesus'a uyarı! "Üç boyutlu bir takım..." 22 Ekim 2022 | 12:00
02:22
Beto'dan A Spor'a özel açıklama! "Jorge Jesus..." 21 Ekim 2022 | 12:00
01:09
Jorge Jesus'a büyük övgü! "Dünyada eşi benzeri yok" 19 Ekim 2022 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN