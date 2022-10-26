Fenerbahçe Rennes maçı öncesi Jorge Jesus'a İrfan Can Kahveci'den rotasyon sorusu
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Rennes ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında Jorge Jesus ve İrfan Can Kahveci konuştu. Toplantıda ayrıca İrfan Can, Jesus'a soru sordu. İşte o anlar...
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