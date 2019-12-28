Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertli takıma kaptanı Emre Belözoğlu'ndan kötü haber geldi. Sakatlığı nedeniyle Karadeniz ekibiyle oynanacak karşılaşmada forma giymesi beklenmeyen tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertlilerin 21 kişilik Rize kafilesinde yer aldı.

FENERBAHÇE'DEN SON DAKİKA DEĞİŞİKLİĞİ

Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu da kafilede yer alırken, ağrıları devam eden tecrübeli oyuncunun mücadeleye yedek kulübesinde başlayacağı öğrenildi.