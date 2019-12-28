28 Aralık 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye Portekizli sol bek
Fenerbahçe sol bek transferinde mutlu sona yaklaştı. Sarı lacivertliler, Portekizli futbolcu Fabio Coentrao ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Coentrao'nun önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği öğrenildi.
28.12.2019
Fabio Coentrao, kariyerinde Benfica, Real Madrid, Monaco ve Sporting Lizbon takımlarında forma giydi.
2018 yazında Rio Ave'ye transfer olan Coentrao, geçen sezonun sona ermesinin ardından Portekiz ekibinden ayrılmıştı. En son mayıs ayında maça çıkan tecrübeli futbolcu, bu sezonun ilk yarısını kulüpsüz olarak geçirdi.
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