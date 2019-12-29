29 Aralık 2019, Pazar

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Fenerbahçe kafilesi stadyuma ulaştı

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşıya gelecek. Sarı-lacivertli kafile, saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi maçın oynanacağı Çaykur Didi Stadyumu'na ulaştı.
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