Fenerbahçe'ye çifte müjde

Fenerbahçe'ye Yukatel Denizlispor iki sevindirici haber geldi. Denizlispor mücadelesinin hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından tedavi edilen Emre Belözoğlu ile kasığındaki ağrılar nedeniyle özel programa tabi tutulan Max Kruse antrenmana katıldı.

Emre Belözoğlu'nun Denizlispor mücadelesinde yedek kulübesinde yer alması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak İttifak Holding Konyaspor mücadelesiyle formasına kavuşması bekleniyor.

Oynama şansı beliren Max Kruse ile ilgili son kararı ise teknik direktör Ersun Yanal verecek. Alman yıldızın riske edilmemesi halinde Yanal'ın Kruse'nin yerine Zajc'ı 11'de sahaya çıkacağı öğrenildi.

Sarı-lacivertli ekipte Garry Rodrıgues, Moses ve Hasan Ali Kaldırım ise forma giyebilecek duruma geldi. Rodrigues ve Hasan Ali'nin Denizli deplasmanında 11'de oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.