Fenerbahçe'de liderlik planı

Fenerbahçe'de sakat futbolcuların iyileşmesiyle birlikte moraller yükseldi... Sarı lacivertliler kasım ayındaki milli araya kadar ligde oynayacağı 4 maçı da kazanarak zirveye yerleşmek istiyor...

Fenerbahçe'de zirve hesapları yeniden başladı... Sarı lacivertlilerde sakat futbolcuların takıma katılmasıyla birlikte moraller yükseldi...

Ligde sırasıyla oynanacak Denizlispor, Atiker Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarını firesiz geçmeyi hedefleyen Fenerbahçe, son 5 maçta kaybedilen 10 puanı da telafi etmek istiyor...

Bir sonraki milli araya lider girmeyi amaçlayan Fenerbahçe'de sakat oyuncuların dönmesiyle forma rekabeti de kızıştı...

En büyük mücadele orta sahada yaşanıyor. iyileşen Garry Rodrigues ve Victor Moses kanatlarda görev beklerken, kaburgası kırılan Emre Belözoğlu'nun yeri için Tolgay, Tolga ve Zajc yarışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tedavisini tamamlayarak yurda dönen Hasan Ali de performansıyla hazır bir görüntü çiziyor. Tecrübeli oyuncunun da sol beke monte edilmesi bekleniyor.