18 Ekim 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe'de liderlik planı

Fenerbahçe'de sakat futbolcuların iyileşmesiyle birlikte moraller yükseldi... Sarı lacivertliler kasım ayındaki milli araya kadar ligde oynayacağı 4 maçı da kazanarak zirveye yerleşmek istiyor...
18.10.2019

Fenerbahçe'de zirve hesapları yeniden başladı... Sarı lacivertlilerde sakat futbolcuların takıma katılmasıyla birlikte moraller yükseldi...

Ligde sırasıyla oynanacak Denizlispor, Atiker Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarını firesiz geçmeyi hedefleyen Fenerbahçe, son 5 maçta kaybedilen 10 puanı da telafi etmek istiyor...

Bir sonraki milli araya lider girmeyi amaçlayan Fenerbahçe'de sakat oyuncuların dönmesiyle forma rekabeti de kızıştı...

En büyük mücadele orta sahada yaşanıyor. iyileşen Garry Rodrigues ve Victor Moses kanatlarda görev beklerken, kaburgası kırılan Emre Belözoğlu'nun yeri için Tolgay, Tolga ve Zajc yarışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tedavisini tamamlayarak yurda dönen Hasan Ali de performansıyla hazır bir görüntü çiziyor. Tecrübeli oyuncunun da sol beke monte edilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de liderlik planı Fenerbahçe'de liderlik planı 18.10.2019
Fenerbahçe'de gündem içi transfer Fenerbahçe'de gündem içi transfer 18.10.2019
Adil Rami'den Fransız basınına sert tepki Adil Rami'den Fransız basınına sert tepki 17.10.2019
Avrupa'nın gözü Muriç'in üzerinde Avrupa'nın gözü Muriç'in üzerinde 17.10.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fenerbahçe'de sol bek arayışı Fenerbahçe'de sol bek arayışı 17.10.2019
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'den vazgeçmiyor Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'den vazgeçmiyor 16.10.2019
Muriç hava toplarında geçit vermiyor Muriç hava toplarında geçit vermiyor 16.10.2019
Vedat Muriç soyunma odasında coştu! Vedat Muriç soyunma odasında coştu! 15.10.2019
Luiz Gustavo'dan Galatasaray yorumu Luiz Gustavo'dan Galatasaray yorumu 15.10.2019
Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı 15.10.2019
Daum'dan Kruse'ye övgü Daum'dan Kruse'ye övgü 14.10.2019
Ocak'ta hedef Melnjak Ocak'ta hedef Melnjak 14.10.2019
Fenerbahçe'de sol bek bilmecesi Fenerbahçe'de sol bek bilmecesi 13.10.2019
Ersun Yanal'ın kare ası Ersun Yanal'ın kare ası 13.10.2019
Jailson eleştirilere cevap verdi Jailson eleştirilere cevap verdi 12.10.2019
Fenerbahçe'de Denizlispor mesaisi Fenerbahçe'de Denizlispor mesaisi 11.10.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Serdal Adalı'dan Anderson Talisca bombası!
Diagne'den Falcao için şok sözler
Fenerbahçe'de Kolarov sürprizi! Görüşmeler başlıyor...
Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Belhanda'nın yerine sürpriz isim...
Trabzonspor'un Gazişehir 11'i netlik kazandı!
Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan ayrılık açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör