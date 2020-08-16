16 Ağustos 2020, Pazar
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Fenerbahçe'nin yeni forveti kim olacak? Canlı yayında duyurdu
Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin sona yaklaşılmasıyla birlikte forvet hattını güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin transfer gündemine ilişkin son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
16.08.2020
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