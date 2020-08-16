16 Ağustos 2020, Pazar

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Başakşehir Ozan Tufan ile ilgileniyor

Süper Lig'in şampiyonu Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan ile ilgileniyor.
16.08.2020
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