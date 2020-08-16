Fenerbahçe Mame Thiam ile görüştü

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa'nın yıldı ismi Mame Thiam ile görüştü Fenebahçe Başkanı Ali Koç'un, Thiam ile görüşmesini A Spor takip etti Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Son gelişmeleri A Spor Muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

ABONE OL