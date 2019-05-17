17 Mayıs 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fenerbahçe'nin kozu Obradovic
THY Euroleage'de Final Four mücadelesi verecek olan Fenerbahçe Beko'nun en büyük kozu, basketbolda Avrupa'nın bir numaralı kupasını 9 kez ile en fazla kazanan başantrenör olan Zjelko Obradovic.
17.05.2019
EN ÇOK İZLENENLER
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı