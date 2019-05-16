17 Mayıs 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de kale operasyonu
Kadroda büyük bir revizyona gitmesi beklenen Fenerbahçe'de takviye yapılacak bölgelerden birisi de kale.
16.05.2019
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