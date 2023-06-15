"Fenerbahçe'nin kadrosunda çok flu oyuncu var"
A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programında Ozan Zeybek'ten dikkat çeken sözler geldi. Zeybek, "Fenerbahçe'nin kadrosunda çok flu oyuncu var net oyuncu sayısı çok az" dedi.
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