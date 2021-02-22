22 Şubat 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin Göztepe mağlubiyeti sonrası! Haldun Domaç: Mesut Özil'i anlayan oyuncu yok
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin Göztepe'ye evinde 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada sarı-lacivertlilerin sergilediği futbol büyük tepki aldı. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, 'Spor Gündemi' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Domaç, "Fenerbahçe'de Mesut'u anlayan oyuncu yok." dedi. (FB spor haberleri)
22.02.2021
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