Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası çarpıcı yorum! Serkan Korkmaz: Fenerbahçe'de çok başlılık yok, bir kalabalık var

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, 'Spor Ajansı' programında Fenerbahçe'yi değerlendirdi. Korkmaz, "Fenerbahçe'de çok başlılık yok, bir kalabalık var" ifadelerinde bulundu. (FB spor haberleri)

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