Fenerbahçeli Joshua King'den Okan Buruk'a cevap! "Bahane değil"
Fenerbahçeli Joshua King, Galatasaray derbisi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Norveçli forvet, "2-3 gün dinlenmenin faydası var evet ama Galatasaray'ın da yeteri kadar hazırlanacak süreleri olduğunu düşünüyorum. Bizim deplasmanda oynadığımız gerçeği de var. Bunun bir bahane olduğunu düşünmüyorum." dedi. İşte o sözler...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
17:15
King'den Okan Buruk'a cevap! 05 Ocak 2023 | 12:00
01:38
Rossi'nin golünde faul var mı? 04 Ocak 2023 | 12:00
01:18
FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu yorumladı! 90+8'deki golde ofsayt var mı? 03 Ocak 2023 | 12:00
00:45
Toroğlu'dan sert eleştiri! "Bırakın derbiyi" 03 Ocak 2023 | 12:00
05:00
İşte Antalyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi son durum 03 Ocak 2023 | 12:00
03:06
Fenerbahçe kafilesi Antalya'ya geldi 02 Ocak 2023 | 12:00
00:41
F.Bahçe'yi bekleyen tehlike! 02 Ocak 2023 | 12:00
00:28
Fenerbahçe'de o isme dikkat çeken sözler! 28 Aralık 2022 | 12:00