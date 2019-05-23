23 Mayıs 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'nin averaj sıkıntısı

2018-2019 sezonunun son haftasında​ Antalyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, rakibini en az 2 farkla mağlup edemezse tarihinin en kötü averajıyla ligi tamamlayacak.
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