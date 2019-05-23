23 Mayıs 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de rota Portekiz
Transferde rotasını Portekiz'e çeviren Fenerbahçe, Yassine Brahimi'den sonra Benfica'nın Sırp futbolcusu Fejsa için devreye girdi.
23.05.2019
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