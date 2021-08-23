Fenerbahçeli Mesut Özil için flaş sözler! | Zeki Uzundurukan: 90 dakikalık futbolcu değil

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile Süper Lig'in 2. haftasında karşı karşıya geldiği ve sahadan 2-0 galip ayrıldığı mücadelenin ardından A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazatesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan çarpıcı ifadelerde bulundu. Uzundurukan, "Fenerbahçe'de Mesut Özil bu sezon birçok kez yedek kalacaktır. 90 dakikalık futbolcu değil" dedi. (FB spor haberleri)

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