Flaş Fenerbahçe sözleri! "Oynadığı futbol tartışılır"

Süper Lig'in ilk iki haftasında Adana Demirspor ve Antalyaspor'u mağlup ederek 2'de 2 yaparak 6 puan toplayan Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde yeni bir sisteme geçti. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirdi. Alpaslan, "Fenerbahçe'nin oynadığı futbol tartışılır ama daha çok erken." şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

ABONE OL