Fenerbahçeli Min Jae Kim'den transfer sözleri! (Fb haberleri)

Fenerbahçe'nin yeni transferi Min Jae Kim, basın toplantısında konuştu. Kim, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Buraya geldiğimden beri çok iyi karşılandım. Bu takım ile maça çıkabildiğim için kendimi çok onurlu hissediyorum. Avrupa'dan bazı kulüplerin beni istediği bir sır değildi." dedi. (FB spor haberleri)

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