FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil Fenerbahçe'nin kimyasını mı bozuyor? "Kadro dışı bırakılınca..."
Dev derbide Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Süper Lig'in 32. haftasında oynanan zorlu mücadeleyi kazanarak lige ikinciliğe yerleşen Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundan başlamak istiyor. Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan kadro dışı bırakılan Özil hakkında konuştu. Uzundurukan, "Fenerbahçe, Mesut Özil ile çok yıprandı. Hocalar da yıprandı. Kadro dışı bırakılmadan önce hep oynasa mı diye soruluyordu. Aldığı ücretle, az çalışmasıyla, ticaretle ilgilenmesiyle Mesut diğer oyuncuları etkiliyordu. Kadro dışı bırakılınca takım birlikte hareket etmeye başladı." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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