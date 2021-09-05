Fenerbahçeli Mergim Berisha transferine Almanlar şaşırdı!

Süper Lig'e üçte üç ile başlayan Fenerbahçe'de takıma dahil edilen transferler konuşulmaya devam ediyor. Sar-lacivertlilerde yaşanan bu gelişmeleri A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç ve Mahmut Alpaslan, 'Transfer Raporu' programında değerlendirdi. İşte Fenerbahçe'nin transferlerine ilişkin o sözler... (FB spor haberleri)

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