05 Eylül 2021, Pazar
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Fenerbahçeli Mergim Berisha transferine Almanlar şaşırdı!
Süper Lig'e üçte üç ile başlayan Fenerbahçe'de takıma dahil edilen transferler konuşulmaya devam ediyor. Sar-lacivertlilerde yaşanan bu gelişmeleri A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç ve Mahmut Alpaslan, 'Transfer Raporu' programında değerlendirdi. İşte Fenerbahçe'nin transferlerine ilişkin o sözler... (FB spor haberleri)
05.09.2021
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