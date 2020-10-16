16 Ekim 2020, Cuma
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Fenerbahçeli Mbwana Samatta basketboldaki hünerlerini sergiledi
Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta, basketboldaki hünerlerini sergilediği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. NBA'de Golden State Warriors forması giyen yıldız basketbolcu Stephen Curry'nin formasıni giyen Samatta isabetli şutlarıyla dikkat çekerken, video kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
16.10.2020
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