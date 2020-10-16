Dimitrios Pelkas'ın gerçek mevkisini açıkladı! "Herkes 10 numara gibi yorumluyor ama..."

A Spor yorumcusu Ergin Aslan, Top Bizde programında Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Aslan, "Herkes Pelkas'ı 10 numara gibi yorumluyor ama aslında ideal bir 8 numara. Benim gördüğüm üçlü bir orta saha oynar Fenerbahçe. Gustavo arkada Ozan ve Sosa ile oynar. Rakibe ve skora göre değişebilir." dedi.

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