Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu bu hareketiyle büyüledi

Fenerbahçe'nin yıldız adayı arasında gösterilen genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, bu kez potada şovunu yaptı. Corona virüsü salgınından dolayı antrenmanlarına evde devam eden 20 yaşındaki futbolcu, futbol topuyla oturarak ayak basketi attığı videoyu sosyal medyadan paylaştı.

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