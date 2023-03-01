Fenerbahçe'de Ante Rebic harekatı! İşte son gelişmeler
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan'ın Hırvat yıldızı Ante Rebic'i gündemine aldı. Konuyla ilgili olarak yaşanan son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul değerlendirdi. İşte o sözler...
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