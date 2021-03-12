12 Mart 2021, Cuma
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Caner Erkin ve istifa açıklaması!
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Bu maç için hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde sportif direktör Emre Belözoğlu, antrenman sonrasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Caner Erkin konusuna değinen Belözoğlu'ndan istifa açıklaması da geldi. Sarı-lacivertlilerdeki son detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
12.03.2021
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