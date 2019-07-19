19 Temmuz 2019, Cuma

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Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi!

Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertlier stoper arayışlarına devam ederken Fransız sportif direktör Damien Comolli, Bursaspor'un genç stoperi Ertuğrul Ersoy ile temasa geçti.
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