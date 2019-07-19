19 Temmuz 2019, Cuma

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Berke Özer Westerlo'da

Belçika ekibi Westerlo'nun İkinci Başkanı Hasan Çetinkaya, A Spor'a yaptığı açıklamada Berke Özer'in kiralanması konusunda Fenerbahçe'yle anlaştıklarını ve işin imzaya kaldığını belirtti. Transferin bittiğini söyleyen Çetinkaya transfer için kulüp binasında olduklarını ve işin kısa sürede resmiyete dönüşeceğini ifade etti.
19.07.2019

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