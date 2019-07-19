Fenerbahçe'den Umut Meraş atağı

Fenerbahçe, Ertuğrul Ersoy'dan sonra Bursaspor'dan Umut Meraş için de devreye girdi. Sarı-lacivertliler, Bursaspor ile oynanan hazırlık maçından sonra milli sol bek için yeşil-beyazlılarla masaya oturdu. Tarafların bu transferde büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtildi.