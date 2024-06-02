Fenerbahçe taraftarları Mourinho için Kadıköy'e akın etti!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul'a geldi. Portekizli teknik adam için saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecek. Sarı lacivertli taraftarlar Mourinho için Kadıköy'e akın ederken, yoğun ilgi sebebiyle tribünler kısa sürede doldu. İşte Kadıköy'deki coşkunun görüntüleri...
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