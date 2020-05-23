Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'a yıllık 15 milyon TL

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren Mert Hakan Yandaş transferinde detaylar belli oluyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncuya ezeli rakibinden 5 milyon TL daha fazla yıllık ücret önerdiği ortaya çıktı.

ABONE OL