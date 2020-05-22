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Fenerbahçe'de stoper arayışları

Gelecek sezon için transfer arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain forması giyen Thiago Silva'yı listesine aldı.
22.05.2020
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