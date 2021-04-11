11 Nisan 2021, Pazar
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Fenerbahçe'den flaş Luiz Gustavo kararı! Kalan haftalarda...
Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Volkan Demir, Fenerbahçe'nin kalan haftalarda orta sahada değişikliğe gidilebileceğini belirtti. Demir, sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Luiz Gustavo'nun kalan maçlarda dinlendirilmesinin tartışıldığını açıkladı.
11.04.2021
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