Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? "Alex de Souza..."

A Spor muhabirlerinden Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'deki gündemi canlı yayında açıkladı. Kul, Sarı lacivertlilerin efsane futbolcularından olan ve şuanda Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'da antrenörlük kariyerini sürdüren Alex için, "Yabancı bir hoca geldiğinde yardımcısı olarak Alex de Souza'nın getirilmesi, o teknik adamın isteğine göre şekillenecektir" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

ABONE OL