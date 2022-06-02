Fenerbahçe'den eğlenceli Jorge Jesus paylaşımı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un Türkçe pratiği yaptığı bir video paylaştı. Sarı-lacivertlilerin Twitter hesabından yapılan paylaşım çok sayıda etkileşim aldı.
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