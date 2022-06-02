FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a hoş geldin paylaşımı!
Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğunu Jorge Jesus'a teslim etti. Sarı lacivertli ekip ile Portekizli çalıştırıcının birlikteliği 1 yıl sürecek. Fenerbahçe sosyal medya ekibi resmi açıklamadan sonra Jesus ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda "Ailemize hoş geldin Jorge Jesus!" notu bırakıldı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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