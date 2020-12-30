30 Aralık 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'den 2021 yılı paylaşımı

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından 2021 yılı için bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertlilerin Twitter hesabından yapılan paylaşımda sağlık çalışanlarına da teşekkür edildi.
30.12.2020
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